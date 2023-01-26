На два года отложено строительство фабрики и плавильного комплекса «Норникеля»

«Норникель» вынужден сдвинуть на более поздние сроки строительства Норильской обогатительной фабрики (НОФ-2) и третьего плавильного комплекса на Надеждинском металлургическом заводе (НМТ). Об этом накануне журналистам рассказал производственный директор компании Сергей Степанов.

По его словам, сроки реализации проектов скорректированы из-за перебоев в поставках комплектующих и оборудования, а также из-за проблем с финансированием. Предполагается, что работа с ними начнется минимум через два года. «Значительная часть крупных проектов, таких как НОФ-2 или третий плавильный комплекс на Надеждинском метзаводе, отодвигается на пару лет точно, поскольку требуют замены поставщиков оборудования», — сказал журналистам господин Степанов (цитата по «Интерфаксу»).

Сроки строительства фабрики и третьего плавильного агрегата НМТ сдвигаются на 2029 год, сообщает «Ъ».

В 2023 году «Норникель» планирует завершить фазу «Серного проекта 2.0», наращивать добычу на «Медвежьем ручье» и реализовать еще два-три средних проекта. При этом больше половины программ «Норникеля» на 2023 год не связаны с поставками высокотехнологичного оборудования. Часть законтрактованных деталей, которые уже оплачены и подготовлены, компания рассчитывает получить в текущем году, отметил господин Степанов.

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Лолита Белова