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обновлено 07:47

«Технопарк Пермь» ищет новую локацию в центре Перми

«Технопарк Пермь» продолжает искать новую площадку в центре города. Об этом телеграм-каналу It-Perm сообщил директор ООО «Технопарк Пермь» Евгений Протопопов.

Фото: Yandex карты

Фото: Yandex карты

«Технопарк Пермь», размещавшийся на площадях промышленно-производственной группы «Иолла», на ул. Стахановской, 54п, временно прекратил работу в начале 2023 года из-за окончания срока аренды. Арендодатель помещений (ППГ «Иолла») решил поднять плату для технопарка на 40% (с 2,5 млн руб. в месяц почти до 4 млн руб.). Для арендатора эта сумма оказалась неподъемной. Известно, что в переговорах по сближению позиций «Технопарка Пермь» и «Иоллы» участвовали и краевые власти.

«Технопарк Пермь» был основан Евгением Протопоповым при поддержке региональных властей в 2017 году. Среди его резидентов — 33 компании из сферы IT-технологий, которые за счет работы в технопарке получали налоговые льготы. В общей сложности технопарк занимал в здании по ул. Стахановской, 54п, около 20 тыс. кв. м. Ранее планировалось, что его площадь увеличится до 30 тыс. кв. м.

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