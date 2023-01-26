«Технопарк Пермь» ищет новую локацию в центре Перми

«Технопарк Пермь» продолжает искать новую площадку в центре города. Об этом телеграм-каналу It-Perm сообщил директор ООО «Технопарк Пермь» Евгений Протопопов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yandex карты Фото: Yandex карты

«Технопарк Пермь», размещавшийся на площадях промышленно-производственной группы «Иолла», на ул. Стахановской, 54п, временно прекратил работу в начале 2023 года из-за окончания срока аренды. Арендодатель помещений (ППГ «Иолла») решил поднять плату для технопарка на 40% (с 2,5 млн руб. в месяц почти до 4 млн руб.). Для арендатора эта сумма оказалась неподъемной. Известно, что в переговорах по сближению позиций «Технопарка Пермь» и «Иоллы» участвовали и краевые власти.

«Технопарк Пермь» был основан Евгением Протопоповым при поддержке региональных властей в 2017 году. Среди его резидентов — 33 компании из сферы IT-технологий, которые за счет работы в технопарке получали налоговые льготы. В общей сложности технопарк занимал в здании по ул. Стахановской, 54п, около 20 тыс. кв. м. Ранее планировалось, что его площадь увеличится до 30 тыс. кв. м.