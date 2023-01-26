АВТОРАССРОЧКА 0% НА НОВЫЙ OMODA С5 В «САТУРН-Р-АВТО»!

Уникальный продукт OMODA совместно с Совкомбанком:

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– Беспроцентная рассрочка

– Без первоначального взноса

– На срок до 30 месяцев

– Остаточный платеж – 30%

Преимущества авторассрочки в «САТУРН-Р-АВТО»:

1. Беспроцентная рассрочка предоставляется на удобный для будущего владельца автомобиля срок – 18, 24 и 30 месяцев. Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, составляет 4,9 млн руб., минимальная сумма – 300 тыс. руб., первоначальный взнос не является обязательным. При оформлении из документов необходим только паспорт, решение о предоставлении рассрочки принимается в течение часа.

2. Обязательным условием сохранения беспроцентной рассрочки является совершение не менее пяти покупок на общую сумму более 10 тыс. рублей по карте «Халва» ежемесячно. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита. Для выбравших рассрочку на 24 месяца добавляется комиссия в размере одного дополнительного платежа, для периода авторассрочки на 30 месяцев – комиссия в размере двух платежей.

3. Программа авторассрочки по карте «Халва» не требует обязательного оформления дополнительных продуктов финансовой защиты, кроме КАСКО, которое можно купить в любой страховой компании.

Подробнее по телефону +7 (342) 250-70-00.

Сайт: omoda-saturn-r.ru.

Дилерский центр OMODA «САТУРН-Р-АВТО» расположен на ул. Спешилова, 104а/1.

Ждем вас в гости!

Карта «Халва» – клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание – 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) – 0,0001% в год. При его нарушении, по окончании – 0,0001% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки – от 1 до 30 мес. на покупки в сети партнеров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение пяти лет до 500 тыс. руб., по решению банка – до 4,9 млн руб. на покупку новых автомобилей OMODA («ОМОДА») C5 (все комплектации) 2022/2023 года выпуска и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении тарифного плана «Авто в рассрочку на 18 месяцев NEW*», «Остаточный платеж» или «Авто в рассрочку на 24 месяца NEW*», «Остаточный платеж» или «Авто в рассрочку на 30 месяцев NEW*», «Остаточный платеж». Условиями тарифных планов предусмотрено подключение опции «Остаточный платеж» в размере не более 30% от стоимости автомобиля, который оплачивается в последний платеж по рассрочке. Комиссия за подключение: «Авто в рассрочку на 18 месяцев NEW*», «Остаточный платеж» – 1/18 от суммы увеличенного лимита в рамках тарифного плана, взимается при несоблюдении условия ежемесячного совершения от пяти покупок по карте «Халва» на общую сумму от 10 тыс. руб.; «Авто в рассрочку на 24 месяца NEW*», «Остаточный платеж» – 2/24 от суммы увеличенного лимита в рамках тарифного плана, при котором 1/24 взимается (безусловно) за увеличение срока рассрочки до 24 мес. и 1/24 взимается при несоблюдении вышеуказанных условий о покупках; «Авто в рассрочку на 30 месяцев NEW*», «Остаточный платеж» – 4/30 от суммы увеличенного лимита в рамках тарифного плана, при котором 2/30 взимается (безусловно) за увеличение срока рассрочки до 30 мес. и 2/30 взимается при несоблюдении вышеуказанных условий о покупках. Договором предусмотрено оформление договора страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели). Залоговое обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства. Предложение действует с 01.01.2023 года по 31.01.2023 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 5 декабря 2014 г. Не является публичной офертой. * – новый (англ.).

ООО «Сатурн-р-авто»