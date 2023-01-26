СК завел дело по ситуации с младенцем, попавшим в реанимацию после домашней операции в Магнитогорске

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования младенца во время домашнего хирургического вмешательства. Ребенок находится в реанимации одной из больниц Магнитогорска, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным следователей, мальчику провели операцию в домашних условиях, после чего в тяжелом состоянии госпитализировали. По данным СМИ, ребенку сделали обрезание. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование контролирует руководитель регионального управления СК РФ Петр Решетников.