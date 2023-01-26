Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СК завел дело по ситуации с младенцем, попавшим в реанимацию после домашней операции в Магнитогорске

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования младенца во время домашнего хирургического вмешательства. Ребенок находится в реанимации одной из больниц Магнитогорска, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным следователей, мальчику провели операцию в домашних условиях, после чего в тяжелом состоянии госпитализировали. По данным СМИ, ребенку сделали обрезание. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование контролирует руководитель регионального управления СК РФ Петр Решетников.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...