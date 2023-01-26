«Трактор» на выезде одержал победу над «Авангардом»

Челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4:2. В составе черно-белых отличились Владимир Ткачев, Алексей Бывальцев, Антон Бурдасов и Никита Сошников.

Сейчас «Трактор» по итогам 55 сыгранных матчей занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для выхода в плей-офф по итогам регулярного чемпионата он должен находиться в первой восьмерке.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин на послематчевой конференции отметил, что выигрывать в большей части матчей у команды не получается, поскольку «не хватает стабильности». «Сегодня сами себе доказали, что можем играть успешно. Будем цепляться за эту игру и стараться показывать ее в каждом матче»,- сказал наставник челябинцев.