«Покровский хлеб» закрыл и снес хлебозавод №4 в микрорайоне Молодежном

На предприятии «Покровский хлеб» сообщили о сносе зданий хлебозавода №4 на ул. Волховской, 40, в Перми. Деятельность хлебозавода была прекращена вследствие оптимизации, отметили в «Покровском хлебе». Пока конкретных планов на использование территории по ул. Волховской, 40, нет, пояснили „Ъ-Прикамье“ в компании.

Хлебозавод №4 на ул. Волховской — один из старейших хлебозаводов города. Как отмечается в материалах на сайте Государственного архива Пермского края, этот хлебозавод был основан в микрорайоне Молодежном еще в 1937 году.

На минувшей неделе жители города писали в соцсетях о сносе производственных помещений хлебозавода №4. Согласно выписке из Росреестра, с лета 2017 года участок хлебозавода по ул. Волховской, 40, площадью 1,27 га, принадлежит ООО «Производственное объединение „Первый хлеб“». По данным Kartoteka.ru, ПО «Первый хлеб» учреждено АО «Покровский хлеб», которое возглавляет бизнесмен Алексей Сурулев. В состав «Покровского хлеба» входят производственные площадки по адресам: ул. Маршрутная, 13 (хлебозавод №2) и ул. Федосеева, 26 (хлебозавод №3). Предприятие является одним из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Перми.