Уголовное дело возбуждено в отношении матери, чьи дети погибли на пожаре

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении матери погибших на пожаре двух малолетних детей (одному из них было два года, второму – год.

По данным следствия, женщина часто оставляла детей без присмотра на длительное время в арендованных квартирах с малознакомыми людьми. В декабре 2022 года 19-летняя няня детей отлучилась по делам, а малыши, оставшись без присмотра, погибли в результате возгорания.

В декабре 2022-го няня была арестована. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы). Матери детей грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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Лолита Белова