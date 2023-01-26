Renault представил полноприводный хэтчбек Clio

Компания Renault представила полноприводный хэтчбек Clio — новинка создана для участия в классическом ралли категории Group Rally3.
Renault Clio Rally3
Фото: Renault
Проект, партнером французского автопроизводителя в котором стало гоночное подразделение Alpine Racing, стал первой в истории Renault Clio модификацией с полным приводом. Автомобиль получил 260-сильный 1,3-литровый бензиновый турбомотор и 5-ступенчатую секвентальную коробку передач.
Визуально новинка отличается развитым аэродинамическим обвесом, гоночными колесами со спортивными покрышками Michelin, а в салоне появилось необходимое для гонок оборудование и системы безопасности. Предусмотрены регулируемые рулевая колонка и педальный блок, чтобы пилоты могли настраивать оптимальную посадку.
Стоимость нового Renault Clio Rally3 составит от 122 тыс. евро. Прием заказов на раллийный хэтчбек уже открыт.