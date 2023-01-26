«Орсо групп» продала участок под застройку в Балатово

Структура СГ «Развитие» — ООО СЗ «Проект-2» — получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Космонавта Беляева, 31. Площадь земельного участка по этому адресу составляет 5,8 тыс. кв. м. Отметим, что ранее здесь собиралась возвести жилой комплекс компания «Орсо групп». Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный пояснил «Ъ-Прикамье», что участок на ул. Беляева, 31, был продан строительной группе «Развитие». «Орсо групп» уже успела получить разрешение на строительство жилья на этой территории, и «Развитие» приобрело земельный актив с разрешительной документацией.

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«Мы продали участок на ул. Беляева, потому что решили сосредоточиться на развитии территории бывшего лакокрасочного завода по ул. Левченко,— заметил господин Бесфамильный.— Кроме того, в Индустриальном районе на рынке новостроек сложилась высокая конкурентная среда, поэтому «Орсо групп» решила сделать упор на застройке одной площадки».

Напомним, в 2022 году стало известно о планах «Орсо групп» построить жилой комплекс переменной этажности на ул. Беляева, 31. Для этого компания просила комиссию по ПЗЗ установить на участке подзону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотой строительства в 26 этажей. В состав жилого комплекса должны были войти дома в 8 и 26 этажей, а также одноэтажное здание коммерческого назначения. На месте бывшего лакокрасочного завода по ул. Левченко, 1, «Орсо групп» собирается возвести жилье. Недавно компания попросила комиссию по ПЗЗ установить на этой территории зону комплексного развития.