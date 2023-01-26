Жители Южно-Сахалинска массово жалуются на качество воды

С вечера среды в оперативные службы Южно-Сахалинска поступили сотни обращений горожан в связи с неприятным посторонним запахом в водопроводной воде, сообщили «Ъ» в мэрии в четверг, 26 января. В связи с возникшей ситуацией организована горячая линия по приему сообщений о качестве воды. Обращения принимают и по единому номеру спасательной службы 112.

В Южно-Сахалинске было экстренно организовано заседание штаба по чрезвычайным ситуациям. Специалисты «РВК-Сахалин», администрации города, регионального министерства ЖКХ и территориального управления Роспотребнадзора выехали на водозаборы «Луговое» и «Рогатка».

Как сообщает «РВК-Сахалин» (компания, обеспечивающая Южно-Сахалинск холодным водоснабжением), специалисты ресурсоснабжающей организации провели проверку работы объектов водоканала. В течение ночи с 25 на 26 января осуществлялся мониторинг качества воды на водозаборах. За период с 20:30 25 января до 4:00 26 января было исследовано 37 проб, включая пробы по адресам заявителей. Проверки подтвердили соответствие поставляемой воды нормам качества. Превышений показателей запаха воды также не зафиксировано — по шкале органолептического анализа, запах находится на уровне верхних допустимых границ. Результаты исследований оперативно передавались в ситуационный штаб, созданный властями региона.

Мониторинг качества воды будет продолжен, в том числе с привлечением альтернативных лабораторий. Также продолжится взаимодействие с жителями, ранее оставившими заявки. Специально созданная группа экспертов «РВК-Сахалин» работает над установлениями причин возникновения ситуации.

Подвоз воды обеспечен к 15-ти детским садам и пяти общеобразовательным школам. Он осуществляется по заявкам учреждений образования. Ситуацию на личный контроль взял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин. Тем временем, прокуратура города начала проверку факта загрязнения водопроводной воды.

Марина Игнатьева, Южно-Сахалинск