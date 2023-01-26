Крупный пожар вспыхнул на территории строящегося магазина под Красноярском

Сотрудники МЧС работают на месте пожара в селе Дудинка Красноярского края, огнем охвачено здание строящегося магазина. Известно, что площадь пожара составляет 800 кв. м, в тушении принимают участие 22 спасателя и четыре единицы техники. Также на месте происшествия работают сотрудники полиции, инспекторы ГИБДД регулируют дорожное движение для беспрепятственного проезда пожарных машин.

Ликвидацию возгорания осложняет сильный порывистый ветер и низкая температура воздуха. Информации по страдавших нет, причина возгорания устанавливается.

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Лолита Белова