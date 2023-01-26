Япония запустила новый разведывательный спутник

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries утром 26 января запустила ракету H2A со спутником Radar 7, предназначенным для сбора информации. Об этом сообщает издание Nikkei. Пуск был осуществлен на космодроме Танегасима (Минамитане, префектура Кагосима).

Radar 7 войдет в состав существующей группировки из восьми разведывательных аппаратов. Это оптические спутники, оснащенные оптико-электронной съемочной аппаратурой, и радиолокационные спутники, которые используют метод радиолокационной съемки. Radar 7 должен заменить Radar 5, который запустили в 2017 году.

12 февраля Япония впервые запустит ракету нового поколения H3. Он сможет нести более тяжелые спутники, чем H2A.