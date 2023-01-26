Бедности добавят денег

Власти Татарстана рассчитывают, что, несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию после начала спецоперации, смогут сократить число бедных в регионе. Правительство продлило профильную подпрограмму до 2025 года — к этому времени доля населения с доходом ниже прожиточного минимума должна составить 5,2%. Для этого ежегодно на борьбу с бедностью в Татарстане будут тратить более 800 млн руб., почти на треть больше, чем планировалось прежде. По мнению экспертов, чиновники действует из принципа «нельзя показывать ни застой, ни ухудшение ситуации». В то же время они соглашаются, что «заметного падения уровня жизни по сравнению с февралем не произошло», а планы могут быть скорректированы, если произойдут «какие-то совершенно исключительные ситуации».

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Правительство Татарстана внесло изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» и ее подпрограмму «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума», которая была продлена до 2025 года (изначально была рассчитана до 2024 года). Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Согласно новой редакции документа, уровень бедности в Татарстане (доля граждан с доходами ниже прожиточного уровня от общей численности населения) к 2025 году не должен превышать 5,2%.

Средняя величина прожиточного минимума в Татарстане с 1 января 2023 года составляет 12 219 руб. в месяц. При этом для трудоспособного населения этот показатель установлен в размере 13 319 руб., для пенсионеров — 10 508 руб., для детей — 11 852 руб. За год прожиточный минимум вырос более чем на 13% (инфляция в республике за этот период составила 11,4%). Среди регионов Приволжского федерального округа по размеру прожиточного минимума Татарстан вместе с Мордовией делят 11-е и 12-е места (ниже показатели только в Саратовской и Пензенской областях). При этом в Мордовии для пенсионеров и детей прожиточный минимум установлен выше, чем в Татарстане. В среднем по РФ этот показатель составляет 14 375 руб.

Власти отчитываются, что уровень бедности в Татарстане постоянно сокращается. Так, в 2017 году доходы ниже прожиточного минимума были у 7,2% населения региона. В 2019 году этот показатель снизился до 6,9%. В абсолютном значении количество бедных составило 270,1 тыс. человек. Тогда же Татарстан стал участником пилотного проекта Минтруда РФ по снижению уровня бедности населения. Президент России Владимир Путин пообещал, что численность этой категории населения снизится в два раза к 2024 году, и поставил такую задачу перед правительством в своем майском указе.

Для выполнения указа власти республики обратились за помощью в Международный банк реконструкции и развития (МБРР), заключив с ним меморандум о взаимопонимании. Сообщалось, что международные эксперты окажут содействие татарстанским чиновникам, чтобы «определить, кому и как помогать». Министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова говорила, что бедным будет оказана «не только финансовая помощь», но и «поддержка при устройстве на работу». В 2020 году была принята подпрограмма «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума».

По данным министерства, к 2020 году количество жителей с доходами ниже прожиточного уровня сократилось до 257 тыс., или 6,6% всего населения. В 2021 году — до 240,6 тыс. человек, или 6,2%. Данные за прошедший год министерство труда, занятости и социальный защиты Татарстана пока не публиковало

С такими оптимистичными оценками не соглашались даже депутаты «Единой России». Член этой партии Николай Рыбушкин в конце 2021 года заявлял, что бедных в регионе «становится все больше и больше», поскольку «цены растут». Он предлагал чиновникам пройтись по магазинам и увидеть, что «народ стал покупать в последнее время». Однако в правительстве Татарстана настаивали, что «бедных у нас не становится больше».

Главным инструментом по снижению бедности в регионе власти Татарстана определили социальные контракты. Их органы соцзащиты заключают с малоимущими гражданами «в целях содействия в преодолении трудной жизненной ситуации». Так, власти выплачивают пособия бедным в размере прожиточного минимума, пока они ищут работу. Также единоразовые выплаты предоставляются при ведении личного подсобного хозяйства, при осуществлении предпринимательской деятельности.

В 2020 году было заключено 9,6 тыс. социальных контрактов, в 2021 году — еще 8,4 тыс. (в основном на трудоустройство). В 2022 году было заключено 7,27 тыс. социальных контрактов с малоимущими. С их помощью трудоустроились 4,38 тыс. человек, собственное дело открыли 2,22 тыс. граждан, 152 человека создали личные подсобные хозяйства.

Ожидаемые результаты подпрограммы неоднократно менялись. Изначально власти рассчитывали, что к 2024 году доля бедных в регионе не превысит 4,3%. Однако в 2021 году на фоне пандемии COVID-19 это планка была увеличена до 6%. В начале 2022 года прогнозы чиновников стали оптимистичнее: на 2022 год плановое значение было установлено на уровне 6%, к концу 2023 года число бедных не должно превышать 5,7%, в 2024 году — 5,5%.

В новой редакции, которая продляет подпрограмму до 2025 года, плановые показатели на ближайшие годы не поменялись, несмотря на то что после начала спецоперации РФ на Украине рост экономики Татарстана замедлился. В 2025 году, по подсчетам „Ъ“ исходя из количества населения, число бедных в регионе сократится до 200 тыс. человек.

Согласно внесенным в документ изменениям, увеличивается бюджет подпрограммы. Если в 2020–2024 годах на борьбу с бедностью планировалось потратить 2,94 млрд руб., то теперь общий объем средств составит 4,15 млрд руб. (2,46 млрд руб. — федеральные средства, 1,69 млрд руб. — республиканские).

В том числе в этом году на борьбу с бедностью направят 807 млн руб. (изначально планировалось 615 млн руб.). Аналогичную сумму планируется потратить в 2024 году, еще 820 млн руб. — в 2025 году. В среднем ежегодный бюджет программы на ближайшие три года увеличивается более чем на 30%.

«Один из принципов планирования, который остался с советских времен, это то, что показатели должны всегда улучшаться. Нельзя показывать ни застой, ни ухудшение ситуации, только если уж произошли какие-то совершенно исключительные ситуации»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. По его словам, у чиновников расчет на то, что «пока программа есть, деньги будут выделяться». «Одно из достоинств чиновников, в Татарстане в особенности, это умение управлять показателями»,— указывает он.

Господин Сергеев добавляет, что на фоне спецоперации РФ на Украине «экономика показала себя устойчивее, чем рассчитывали многие». «Заметного падения уровня жизни по сравнению с февралем не произошло. Цены на некоторые продукты даже немного снизились. Но, наверное, это почувствовали только те, кто постоянно следит за ценами»,— говорит эксперт. По его словам, если «ситуация кардинально ухудшится», то только тогда чиновники «будут вносить коррективы» в прогнозы.

Кирилл Антонов