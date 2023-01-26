Игнахин Кирилл Игоревич

Родился 15 ноября 1986 года в Калуге. В 2007 году окончил Высшую школу экономики с отличием по специальности «менеджмент организации». В 2011 году получил степень MBA в INSEAD.

В 2006 году начал карьеру в Procter & Gamble на позиции бренд-менеджера и отвечал за развитие брендов компании на рынке России и Украины. В 2008 году присоединился к компании McKinsey в качестве консультанта, затем был назначен на должность руководителя проектов московского офиса. В 2013 году стал коммерческим директором компании «А101 Девелопмент», принадлежащей семье Михаила Гуцериева. С момента основания Level Group в 2016 году занимает должность генерального директора и владеет долей в этой девелоперской компании в 28,1%.

С 2019 года является членом российского отделения YPO — бизнес-сообщества, объединяющего молодых президентов компаний с оборотом свыше $13 млн.