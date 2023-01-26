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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 26 января

В Санкт-Петербурге секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет совещание по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота.

Арбитражный суд Коми рассмотрит дело о банкротстве осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера.

В Казахстане вступят в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов.

В Железнодорожном суде Красноярска состоится заседание по административному делу депутата красноярского горсовета Константина Сенченко, обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с визитом посетит Киргизию. Намечены переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Израиля Ицхака Герцога.

В Страсбурге в ходе зимней сессии ПАСЕ заслушает доклад «Ход осуществления ассамблеей процедуры мониторинга», в рамках которого, как ожидается, будет рассматриваться напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Совет директоров итальянского дома моды Prada планирует рассмотреть кандидатуру бывшего топ-менеджера LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Андреа Гуэрры на должность главного исполнительного директора компании.

В Японии завершаются первые совместные с Индией учения ВВС.

В Форт-Уэрте (США) суд предъявит аэрокосмической компании Boeing обвинения в мошенничестве, связанном с двумя катастрофами самолетов 737 MAX.

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