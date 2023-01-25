Чувашия планирует через три года перерабатывать половину мусора

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что к 2026-2027 годам республика рассчитывает начать сортировать весь мусор и половину его объема использовать для переработки.

«Наша цель — добиться 100-процентной сортировки и переработки не менее 50 процентов отходов. Президентом России поставлена задача обеспечить достижение названных показателей до 2030 года. План наших действий позволит на 3-4 года сократить этот срок»,— сказал господин Николаев, выступая с ежегодным посланием Госсовету республики в среду.

Он отметил, что регион за последние два года совместно с «Российским экологическим оператором» провел «большую работу по актуализации территориальной схемы обращения с отходами».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"