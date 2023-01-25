В Казань на лечение доставили 85 раненых на спецоперации

В военный госпиталь Минобороны РФ в Казани 22 января из зоны проведения специальной военной операции (СВО) поездом доставили 85 раненых солдат. Сегодня их навестил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила его пресс-служба.

В их числе жители Татарстана и других регионов РФ. «Состояние у всех стабильное, организовано необходимое лечение по профилю»,— отмечается в сообщении.

«Президенту доложили о полном наличие всех медикаментов, бытовых принадлежностей»,— добавила пресс-служба главы региона.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"