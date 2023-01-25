Суд снизил на месяц срок бывшему депутату Госдумы от Прикамья

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции изменил наказание бывшем депутату Госдумы РФ Алексею Бурнашову. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на его защитника, адвоката Наталью Турунцеву, кассация сократила срок бывшему депутату на месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

В прошлом году господин Бурнашов был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима и исправительным работам. Суд признал его виновным в применении насилия к полицейскому, а также оскорблении сотрудника ГИБДД. Конфликт между депутатом и полицейскими произошел после того, как последние заподозрили, что Алексей Бурнашов управляет машиной в нетрезвом виде.

В ходе процессов в первой и второй инстанциях бывший депутат признал вину, но просил назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.