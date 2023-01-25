Мечты не сбываются

Власти Прикамья исключили из прогнозного плана приватизации принадлежащие региону 25,1% долей в уставном капитале ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП). Ожидалось, что этот актив, оцененный в 34 млн руб., выкупит ООО «Газпром межрегионгаз», 100%-ная «дочка» ПАО «Газпром». Однако, по данным «Ъ-Прикамье», холдинг отказался от этого намерения из-за низких доходов и высокой дебиторской задолженности компании. Принадлежащие региону 12% АО «Газпром газораспределение Пермь» власти по-прежнему хотят приватизировать. По мнению экспертов, доли в ГМП станут интересны инвесторам только тогда, когда потребители будут своевременно рассчитываться за поставленный газ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Постановление правительства Пермского края, которым доли региона в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП) были исключены из прогнозного плана приватизации государственного имущества региона, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20 января. При этом, согласно документу, 12,05% акций другого пермского предприятия газового холдинга — АО «Газпром газораспределение Пермь» — краевые власти по-прежнему планируют приватизировать.

В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, комментируя исключение долей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» из плана, сообщили, что данное решение никак не влияет на производственные процессы. «Мы сохраняем тесное взаимодействие с предприятием»,— отметили в министерстве.

В компании «Газпром межрегионгаз Пермь» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Пермского края, АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона. Основным владельцем обеих компаний является ООО «Газпром межрегионгаз» (100% в собственности ПАО «Газпром»).

В первый раз продать газовые активы власти Пермского края пытались во время губернаторства Олега Чиркунова. Тогда чиновники обосновывали свое намерение тем, что с помощью имеющихся у акций и долей они не могли эффективно влиять на политику компаний, основным акционером которых является «Газпром». В 2010 году пакеты внесли в план приватизации, они были оценены в 363,9 млн руб. Предполагалось, что покупателем станет сам «Газпром», однако холдинг не изъявил такого желания, и при губернаторе Викторе Басаргине активы были исключены из плана приватизации.

О вновь принятом властями Пермского края решении реализовать доли и акции в обществах стало известно в ноябре 2021 года. Активы включили в план приватизации на 2022–2024 годы. Цена акций АО «Газпром газораспределение Пермь» была определена в 510 млн руб., от продажи долей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в бюджет региона ожидались поступления в размере 34 млн руб. Источники, близкие к «Газпрому» и краевому правительству, говорили, что активы может выкупить ООО «Газпром межрегионгаз». Весной 2022 года сообщалось, что власти Прикамья и руководство компании уже достигли соответствующих договоренностей.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в ходе переговоров выяснилось, что холдинг может купить доли в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» лишь по номиналу уставного капитала из-за отрицательного баланса компании. Напомним, на его балансе «висит» многомиллиардная дебиторская задолженность потребителей перед ней. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018–2019 годах общество демонстрировало убыток 1,2 млрд руб. и 467,1 млн руб. соответственно при выручке более 20 млрд руб. В 2020 году ГМП выбрался из убытков, показав чистую прибыль в размере 962 тыс. руб., а в 2021-м увеличил ее до 24 млн руб. Однако дебиторская задолженность компании остается высокой — 3,4 млрд руб. на конец 2021 года. Официальных данных о просроченных долгах потребителей на конец 2022 года пока нет, но, по данным «Ъ-Прикамье», они составляли 2,2 млрд руб. Часть долгов в прошлом году, по неофициальным данным, была списана.

По акциям АО «Газпром газораспределение Пермь» с ООО «Газпром межрегионгаз», по сведениям информированного собеседника, продолжаются переговоры, оценка активов еще не завершена.

«Ъ-Прикамье» направил запрос в компанию «Газпром межрегионгаз», к моменту публикации текста ответа на него не поступило.

Бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов считает, что компания будет неинтересна инвесторам до тех пор, пока организации и население не будут своевременно рассчитываться за поставленный газ. Он отметил, что ГМП — торговая компания и в целом может быть перспективным активом, поскольку продает газ и, соответственно, у нее может быть прибыль. «Но газ поставляется, а оплаты нет»,— отмечает экс-директор ГМП. Он не исключает, что ситуация с оплатой может быть улучшена, и тогда доля краевых властей может оказаться интересна покупателям.

Бывший вице-премьер правительства Пермского края по вопросам ЖКХ, председатель комитета регионального заксобрания по развитию инфраструктуры Антон Удальев высказал мнение, что, возможно, региону стоит сохранить в собственности доли в пермских «дочках» «Газпрома». «Большого дохода их продажа не принесет — в разрезе краевого бюджета это капля в море. Вместе с тем то, что регион выступает соучредителем предприятий, упрощает общение с руководством холдинга и решение общих задач, например реализацию программы по догазификации, которая сегодня очень актуальна»,— полагает господин Удальев.

Вячеслав Суханов, Екатерина Артемова, Евгения Ахмедова