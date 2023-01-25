Репутацию взяли под защиту

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск уфимской клиники «Здоровая жизнь» к бывшей пациентке Гульнаре Бондаренко и компании «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ) о защите деловой репутации. В 2020 году госпожа Бондаренко в сюжете программы «112 Экстренный вызов» сообщила, что в клинике ее избивали палками и не давали связаться с родственниками, а позднее аналогичный комментарий она опубликовала на сайте с отзывами. В 2022 году две инстанции суда отказали в удовлетворении иска, но кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении суд оценил спорные утверждения как порочащие репутацию истца. Юристы не видят перспектив для отмены судебного акта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клиника из Уфы со второго раза смогла доказать вред, нанесенный репутации сюжетом РЕН ТВ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Клиника из Уфы со второго раза смогла доказать вред, нанесенный репутации сюжетом РЕН ТВ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск уфимской клиники «Здоровая жизнь» к бывшей пациентке Гульнаре Бондаренко и компании «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ) о защите деловой репутации. В 2020 году госпожа Бондаренко в сюжете программы «112 Экстренный вызов» сообщила, что в клинике ее избивали палками и не давали связаться с родственниками, а позднее аналогичный комментарий она опубликовала на сайте с отзывами. В 2022 году две инстанции суда отказали в удовлетворении иска, но кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении суд оценил спорные утверждения как порочащие репутацию истца. Юристы не видят перспектив для отмены судебного акта.

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск ООО «Медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании «Здоровая жизнь» к бывшей пациентке Гульнаре Бондаренко и ООО «Акцепт» (вещатель телеканала РЕН ТВ). В 2020 году, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», госпожа Бондаренко в эфире программы «112 Экстренный вызов» сообщила, что во время госпитализации в медучреждении ее избивали палками и ограничили ее общение с родственниками. Аналогичные комментарии о нахождении в клинке она оставила в поисковой системе Google, посоветовав потенциальным клиентам клиники в нее не обращаться.

«Здоровая жизнь», оценив высказывания как наносящие вред деловой репутации, попросила суд обязать ответчиков опубликовать опровержение на сайте Google и в программе «112 Экстренный вызов». В качестве компенсации морального вреда истец просил взыскать с каждого из ответчиков по 300 тыс. руб.

В 2021 году арбитражный суд Башкирии и 18 арбитражный апелляционный суд пришли к выводу, что спорные высказывания «являются личным мнением и суждением автора, и предметом судебной защиты не являются». Кассационная инстанция весной 2022 года вернула дело на новое рассмотрение, сделав другой вывод: «Такое заявление, как избивание и пытки, не является субъективным мнением ответчицы, а является явным утверждением о фактах».

При повторном рассмотрении в арбитражном суде Башкирии Гульнара Бондаренко настаивала, что ее избивали в клинике. При этом она отрицала, что публиковала отзыв, отметив, что «интернетом пользоваться не умеет», и это мог сделать ее сын «после того, как увидел, в каком она состоянии после клиники», указано в материалах дела.

Представитель «Акцепта» убеждал суд, что истец не доказал факт трансляции спорного сюжета в эфире РЕН ТВ. 27 мая 2020 года, отметил он, в эфирной сетке телеканала не было программы «112 Экстренный вызов», а сайт телекомпании принадлежит другому юрлицу — «Сетевое издание REN.TV».

Арбитражный суд Башкирии отклонил доводы ответчиков. Факт трансляции спорного видеосюжета подтвердила свидетель, которая ранее сообщила о нем руководству «Здоровой жизни», а в самом сюжете, копия которого была нотариально заверена, суд обратил внимание на наличие логотипа программы «112 Экстренный вызов». «Общий контекст, характер изложения и смысловая нагрузка позволяют определить спорные высказывания как порочащие, поскольку являются утверждением о ведении истцом деятельности с нарушением законодательства», отметил суд.

Суд обязал ответчиков опровергнуть недостоверные сведения. Гульнара Бондаренко должна опубликовать опровержение на сайте Google, а «Акцепт» — удалить спорный видеосюжет с сайта, разместить там же новый ролик с опровержением, продублировав его в эфире «112 Экстренный вызов». Взыскивать компенсацию морального вреда суд не стал — «Здоровая жизнь» не доказала сокращение потока клиентов после выхода спорного сюжета.

Вчера видеосюжет еще находился на сайте РЕН ТВ. В пресс-службе телекомпании на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

«Суд первой инстанции при новом рассмотрении дела устранил недостатки, указанные вышестоящим судом. Поэтому считаю низкой вероятность отмены решения на втором круге рассмотрения, — отметил ведущий юрист юридической фирмы Intellect Михаил Хохолков. — Фактические обстоятельства были установлены: выявлена недостоверность оспариваемой информации и верно определен ее порочащий характер. Что же касается взыскания репутационного вреда, то исходя из текста судебных актов, истец не смог доказать самое важное: причинно-следственную связь между размещенным порочащим комментарием и негативными последствиями для клиники. Поэтому и в этой части решение выглядит обоснованным».

Булат Баширов