В Адыгее начали проверку по факту гибели пенсионера во время подледной рыбалки

В Майкопском районе Адыгеи начали проверку обстоятельств по факту гибели пенсионера, отправившегося на подледный лов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР республики.

По данным следствия, 24 января 81-летний житель станицы Безводной отправился на своем мотороллере на ближайшее озеро. Знакомый пенсионера, проезжавший мимо, заметил транспорт мужчины, но самого хозяина поблизости не было. Подойдя поближе, очевидец обнаружил в проруби шапку и сапоги своего знакомого. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тело рыбака подо льдом.

По результатам проверки причин и обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

Анастасия Донскова

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