За бота у нас такая

Власти Пермского края создали новое учреждение — ГКУ «Информационный центр Пермского края». В него перешли сотрудники из других краевых учреждений, сопровождавшие социальные сети губернатора и правительства. Цель объединения их в единое ГКУ — обеспечение качественной и оперативной обратной связи с жителями в соцсетях. Эксперт «Ъ-Прикамье» отмечает, что социальные сети активно развиваются и знать их специфику простым пиарщикам становится сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ГКУ «Информационный центр Пермского края» было зарегистрировано 9 января по адресу делового центра «Серго» в центре Перми. Указанный вид деятельности — консультационные и информационные услуги. Руководителем учреждения является экс-начальник отдела модерации сообщений в социальных сетях управления по связям с общественностью и работе в социальных сетях Центра информационного развития Пермского края Анна Рихау. Учредители — администрация губернатора и краевое минимущество.

Замглавы администрации губернатора по вопросам информационной политики Екатерина Набатова рассказала «Ъ-Прикамье», что в новое учреждение переведены сотрудники Центра информационного развития Пермского края и проектного офиса по информационному сопровождению администрации губернатора. «Цель — объединить функционал по работе в сети „Интернет“ в одном краевом учреждении»,— пояснила госпожа Набатова.

Она добавила, что сотрудники инфоцентра отвечают за информирование на официальных страницах кабмина в соцсетях, а также обеспечивают «качественную и оперативную обратную связь с жителями в соцсетях». Курировать работу центра будет департамент информационной политики администрации губернатора.

ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края» (ЦИР) было создано в 2018 году. Это учреждение занимается созданием и развитием информационных систем («Умный город», «ЭПОС», «Управляем вместе» и другие) и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Пермского края, а также информационной поддержкой и продвижением проектов в сфере IT.

По словам Екатерины Набатовой, после перевода специалистов по коммуникациям в социальных сетях из ЦИР в инфоцентр первое учреждение продолжит работу и со­средоточится на профильных задачах в сфере IT. Как уточнили в ГБУ, учреждение продолжит работу по профильным задачам в сфере IT.

PR-консультант Борис Майоров полагает, что централизация специалистов по работе в соцсетях в одном учреждении может повысить эффективность работы краевых властей по информированию жителей региона. «Знать все современные соцсети одинаково хорошо очень сложно для обычного пиарщика. Поэтому наличие в команде ведущих экспертов, глубоко знающих отдельные площадки и специфику работы с ними, например „Телеграм“ или „ВКонтакте“, оправданно. Создание отдельного учреждения может способствовать развитию подобных специалистов. Плюс можно дополнить команду специалистом по визуализации данных, по видеоформатам — и они принесут эффект всем проектам, которые есть в работе у департамента информационной политики»,— считает эксперт.

По его словам, в ближайшее время краевая пресс-служба «вступает в сложный для любой региональной власти период» и может столкнуться с непростыми задачами: «Мы видели на примерах двух прошлых губернаторов, что в первую пару лет новому главе региона „выдается аванс“ хорошего к нему отношения. Примерно после трех лет руководства регионом ситуация начинает меняться — к губернатору привыкают и начинают требовать от него конкретные результаты. Этот период был очень непростым для прошлых губернаторов. Посмотрим, как справится с ним команда Дмитрия Махонина».

Константин Кадочников