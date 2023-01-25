Найденная братская могила остановила реконструкцию больницы в Петербурге

Во время начавшейся реконструкции городской больницы № 15 на Авангардной улице в Санкт-Петербурге в котловане нашли братскую могилу с боеприпасами неизвестной давности. Все работы в больнице приостановлены, сообщает 78.ru.

На месте обнаружения работает полиция. Предположительно, на территории больницы был обнаружен блиндаж времен Великой Отечественной войны. Из котлована извлекли останки трех тел, гранату Ф-1 и солдатскую портупею. Ранее на неделе с этой же стройплощадки увезли минометный снаряд и ржавый пулемет «Максим».

На месте проводятся проверки и следственные мероприятия.

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