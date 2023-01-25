Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодарским промышленникам за месяц выдали льготные займы на 120 млн рублей

В Краснодаре промышленным предприятиям в январе по льготной ставке выдали займы на общую сумму 120 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Компании по производству стройматериалов «Орас» одобрили заем в размере 72 млн руб., которые предприятие направит на закупку промышленного оборудования для выпуска ПВХ-профиля для окон, дверей и других изделий. Еще 48 млн руб. получит ООО «Белкрас 999» на внедрение дополнительного оборудования для выпуска самоклеящихся этикеток для маркировки товаров. Обновление оборудования промпредприятия позволит увеличить мощности на 50–70%.

Компании получили займы по ставке от 0,1 до 4%. Программа кредитования промышленных предприятий позволяет получить льготные кредиты на сумму до 200 млн руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...