Арктический научный кластер в Петербурге в 2022 году профинансировали на более чем 1,5 млрд рублей

Предприятия-участники Научно-производственного арктического кластера СанктПетербурга в 2022 году получили порядка 1,52 млрд рублей субсидий на реализацию инновационных проектов, сообщила пресс-служба Смольного. Среди проектов, получивших самое большое финансирование — разработка беспилотника для сложных географических условий.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в Петербурге исторически сосредоточен мощный промышленный, научный и образовательный потенциал, который необходим для поступательного развития северных регионов страны. «Мы видим, что опыт Петербурга в освоении Арктики высоко востребован и будем только расширять сотрудничество с коллегами за полярным кругом»,— сказал он

Большинство субсидируемых государством проектов касается импортозамещения необходимого для работы в Арктике оборудования, в частности электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

Всего субсидии получили получили девять организаций, включая АО «НИИ «Нептун», ОАО «Авангард», ПАО «Интелтех» и АО «ЦНИИ «Электрон» и институт «ЛЭТИ».

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