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Многодетным семьям Чувашии вместо земельных участков намерены предложить «финансовые меры»

Глава Чувашии Олег Николаев поручил правительству республики до середины текущего года представить предложения «по альтернативным финансовым мерам взамен предоставления земельного участка» для многодетных семей. Об этом он распорядился в среду, выступая с ежегодным посланием Госсовету республики.

«Поступает много обращений семей, в том числе по альтернативным финансовым мерам взамен предоставления земельного участка»,— сказал он.

Глава республики добавил, что предложения регионального правительства также должны предусматривать и «меры поддержки в строительстве жилья» при условии, что «семья должна будет построить дом в установленные сроки».

Как писал «Ъ-Казань», в Казани не хватает 2,1 тыс. га земель для 7 тыс. многодетных семей.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"

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