«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл московское «Динамо» 3:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене в КРК «Уралец» в Екатеринбурге одержал победу над московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:0; 2:1; 0:0).

Команды начали матч серией атак по воротам друг друга. Открыть счет смог «Автомобилист» на 15 минуте первого периода шайбой, забитой Патрисом Кормье между щитков московского голкипера (1:0). Ответить гости смогли через две минуты после начала второго периода голом Павла Кудрявцева (1:1), однако уже через 20 секунд «Автомобилист» вернул себе преимущество (2:1) — Никита Трямкин мощным щелчком направил шайбу в сторону ворот «Динамо», а Мэйсек Брукс удачно перенаправил ее прямо в сетку. Еще через 10 минут уральский нападающий Олег Ли забил гол в пустой угол московских ворот и увеличил отставание гостей (3:1). Третий период прошел без заброшенных шайб.

Благодаря этой победе «Автомобилист» заработал еще два очка (теперь их 70) и с третьего места турнирной таблицы Восточной конференции вернулся на первое.

Следующую встречу свердловчане проведут в пятницу, 27 января, в Екатеринбурге с «Нефтехимиком». Всего до конца регулярного чемпионата команде осталось сыграть 14 матчей. После этого начнется серия плей-офф за Кубок Гагарина.

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