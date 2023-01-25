«Микст-инфекции встречались и раньше, "флурона" — лишь одна из разновидностей»

Россияне и, в частности, жители Кубани начали болеть «флуроной» (одновременное заражение гриппом и коронавирусом). В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что не ведут мониторинг заболеваемости скрещенной инфекцией, однако термин уже закрепился в обиходе кубанских врачей. О том, что такое «флурона» и как ее распознать, «Ъ-Кубань» рассказала врач-терапевт «Клиники Екатерининская» Юлия Ольхова.



Юлия Ольхова

Фото: предоставлено автором

«Термин "флурона" малоизвестен среди населения. Им обозначают инфекцию, вызванную сразу двумя вирусами. Это не отдельное самостоятельное заболевание, а одновременное инфицирование двумя видами вирусов — коронавирусом и вирусом гриппа.

Как правило, симптоматика при таком течении вирусной инфекции очень разноплановая, и течение заболевания может быть более тяжелым, чем при инфицировании одним из вирусов. "Флурона" будет проявляться как любое острое вирусное заболевание и сопровождаться повышением температуры, интоксикацией, вялостью, слабостью. Разновидность симптоматики впечатляющая. Но выраженность и длительность проявления тех или иных симптомов может варьироваться в зависимости от возраста, состояния иммунитета, наличия других неинфекционных хронических заболеваний.

Для успешного лечения необходима в первую очередь этиологическая диагностика вирусов. Это поможет вовремя подобрать нужное лечение и профилактировать возможные осложнения. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, обратитесь на прием к врачу, сдайте общий анализ крови и ПЦР-тест на определение не только коронавируса, но и вируса гриппа — своевременная диагностика и предпринятые меры позволят вам перенести тяжелое вирусное заболевание с минимумом последствий для организма. Микст-инфекции встречались и раньше, "флурона" — лишь одна из возможных разновидностей.

Укрепляйте иммунитет, следите за состоянием здоровья и вовремя обращайтесь к врачу — эти простые меры позволят вам не бояться сезонных и других вирусных инфекций».

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