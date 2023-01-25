Средняя зарплата в Чувашии превысила 40 тысяч рублей

Глава Чувашии Олег Николаев в своем послании Госсовету республики в среду, ссылаясь на оперативные данные, сообщил, что среднемесячная зарплата в регионе превысила 40 тыс. руб.

«Усилия правительства республики в области экономики позволили добиться увеличения среднемесячной заработной платы на 35% относительно 2019 года»,— пояснил он причину роста.

Глава Чувашии добавил, что на поддержку малоимущих семей в регионе в прошлом году было направлено более 8 млрд руб. против 1,26 млрд руб. в 2019 году.

Олег Николаев поручил правительству республики «в целях дополнительной поддержки наших граждан» с 1 февраля «проиндексировать все социальные выплаты на показатель реальной инфляции за прошлый год, это 12,2%».

В Татарстане, по данным главы минтруда региона Эльмиры Зариповой, средняя зарплата за 10 месяцев 2022 года составила 50,2 тыс. руб., что на 16,6% больше, чем годом ранее.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"