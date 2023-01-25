Жителя Краснодара подозревают в убийстве пьяного рабочего по неосторожности

Жителя Краснодара подозревают в убийстве нетрезвого рабочего по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 21 января подозреваемый прибыл в кафе на улице имени Клары Лучко, чтобы проверить ход ремонтных работ. На месте он застал нетрезвых рабочих. Мужчина стал предъявлять претензии наемным рабочим по данному факту. Между участниками конфликта произошла драка, в ходе которой двое подсобников избили подозреваемого металлическими прутами. В ответ на это оппонент ударил одного из нападавших деревянным брусом по голове, из-за чего тот упал.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали раннего мужчину, но от полученных травм он скончался в больнице через несколько дней.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

В настоящее время проводятся меры по установлению причин и всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемого отправили под домашний арест. Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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