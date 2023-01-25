Из Ярославля запустят прямые рейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу и Пермь

Весной из Ярославля планируют запустить прямые рейсы в Екатеринбург, Самару, Уфу и Пермь. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с ярославскими СМИ 24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Евраев отметил, что расширение полетной программы ярославского аэропорта «Туношна» должно произойти в мае.

На сайте аэропорта еще нет информации о рейсах в Екатеринбург, Самару и Пермь. До Уфы из Ярославля можно долететь с пересадкой в Казани за 7-8 тыс. руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из Ярославля в Питер с 1 января 2023 года рейсы стали ежедневными.

Алла Чижова

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