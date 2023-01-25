В Ливане решили освободить всех задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута

Главный прокурор Ливана Гассан Овейдат распорядился освободить всех подозреваемых, задержанных в рамках расследования взрыва в порту в Бейруте в 2020 году. В результате ЧП погибли 218 человек, по делу были задержаны 17 человек. 23 января судья Тарек Битар распорядился освободить 5 из 17 задержанных по делу, сообщает Associated Press.

4 августа 2020 года в порту взорвалась аммиачная селитра, которая используется в удобрения. Более 6 тыс. человек получили ранения, была повреждена значительная часть жилой инфраструктуры ливанской столицы. Власти заявили, что причиной ЧП стало ненадлежащее хранение аммиачной селитры.

17 человек с момента начала расследования содержались в предварительном заключении. Затем расследование было приостановлено на 13 месяцев из-за судебных исков. В частности, иск против судьи Битара подал бывший министр внутренних дел Ливана Нохад аль-Машнук, которого пытались вызвать на допрос по делу.

Мария Федотова