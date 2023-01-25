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Коммерсантъ FM
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В Ливане решили освободить всех задержанных по делу о взрыве в порту Бейрута

Главный прокурор Ливана Гассан Овейдат распорядился освободить всех подозреваемых, задержанных в рамках расследования взрыва в порту в Бейруте в 2020 году. В результате ЧП погибли 218 человек, по делу были задержаны 17 человек. 23 января судья Тарек Битар распорядился освободить 5 из 17 задержанных по делу, сообщает Associated Press.

4 августа 2020 года в порту взорвалась аммиачная селитра, которая используется в удобрения. Более 6 тыс. человек получили ранения, была повреждена значительная часть жилой инфраструктуры ливанской столицы. Власти заявили, что причиной ЧП стало ненадлежащее хранение аммиачной селитры.

17 человек с момента начала расследования содержались в предварительном заключении. Затем расследование было приостановлено на 13 месяцев из-за судебных исков. В частности, иск против судьи Битара подал бывший министр внутренних дел Ливана Нохад аль-Машнук, которого пытались вызвать на допрос по делу.

Мария Федотова

Фотогалерея

Взрыв в Бейруте

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Взрыв прогремел в портовом районе. Взрывная волна разрушила десятки ближайших домов, в 10 км от эпицентра были выбиты стекла в домах

Взрыв прогремел в портовом районе. Взрывная волна разрушила десятки ближайших домов, в 10 км от эпицентра были выбиты стекла в домах

Фото: IBRAHIM AMRO / AFP

Губернатор ливанской столицы сравнил сегодняшний взрыв с ядерной бомбой, упавшей на Хиросиму

Губернатор ливанской столицы сравнил сегодняшний взрыв с ядерной бомбой, упавшей на Хиросиму

Фото: Reuters

Звук взрыва услышали в столице Кипра Никосии, находящейся в 250 км от Бейрута

Звук взрыва услышали в столице Кипра Никосии, находящейся в 250 км от Бейрута

Фото: Anwar AMRO / AFP

По предварительным данным, в результате взрыва погибли более 100 человек. Спасатели разбирают завалы на месте разрушенных домов, там могут оставаться люди

По предварительным данным, в результате взрыва погибли более 100 человек. Спасатели разбирают завалы на месте разрушенных домов, там могут оставаться люди

Фото: Anwar AMRO / AFP

Более 4 тысяч человек получили ранения

Более 4 тысяч человек получили ранения

Фото: Hussein Malla / AP

Одной из версией произошедшего стала ракетная атака на Бейрут со стороны Израиля. Израильская сторона официально отрицает любую причастность к взрыву

Одной из версией произошедшего стала ракетная атака на Бейрут со стороны Израиля. Израильская сторона официально отрицает любую причастность к взрыву

Фото: Layal ABOU RAHAL / AFP

Первоначальная версия о взрыве склада пиротехники также была опровергнута. По словам главы службы общей безопасности Ливана, генерала Аббаса Ибрагима, инцидент связан с другими взрывчатыми веществами

Первоначальная версия о взрыве склада пиротехники также была опровергнута. По словам главы службы общей безопасности Ливана, генерала Аббаса Ибрагима, инцидент связан с другими взрывчатыми веществами

Фото: Anwar AMRO / AFP

В результате взрыва были повреждены здания торгового представительства России в Бейруте и российского посольства в Ливане. Одна из сотрудниц получила травмы

В результате взрыва были повреждены здания торгового представительства России в Бейруте и российского посольства в Ливане. Одна из сотрудниц получила травмы

Фото: Reuters / Mohamed Azakir

По словам губернатора Бейрута, перед взрывом в порту был пожар. Тушить огонь выехала пожарная команда из 10 человек. Связь с ней потеряна

По словам губернатора Бейрута, перед взрывом в порту был пожар. Тушить огонь выехала пожарная команда из 10 человек. Связь с ней потеряна

Фото: Anwar AMRO / AFP

Премьер-министр Ливана объявил 5 августа днем общенационального траура после взрыва в Бейруте

Премьер-министр Ливана объявил 5 августа днем общенационального траура после взрыва в Бейруте

Фото: Hassan Ammar / AP

По некоторым оценкам, мощность взрыва составила 50-100 тонн в тротиловом эквиваленте

По некоторым оценкам, мощность взрыва составила 50-100 тонн в тротиловом эквиваленте

Фото: Reuters / Mohamed Azakir

Почти все районы города завалены осколками и пеплом

Почти все районы города завалены осколками и пеплом

Фото: STR / AFP

Эвакуация раненных после взрыва

Эвакуация раненных после взрыва

Фото: Hassan Ammar / AP

Бейрут объявлен городом бедствия, правительство ввело в стране двухнедельный режим чрезвычайного положения

Бейрут объявлен городом бедствия, правительство ввело в стране двухнедельный режим чрезвычайного положения

Фото: STR / AFP

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в $3-5 млрд

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в $3-5 млрд

Фото: Reuters / Issam Abdallah

Министр здравоохранения Ливана назвал ситуацию в Бейруте «катастрофической в полном смысле этого слова»

Министр здравоохранения Ливана назвал ситуацию в Бейруте «катастрофической в полном смысле этого слова»

Фото: Reuters / Issam Abdallah

Причиной взрыва власти назвали детонацию 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры

Причиной взрыва власти назвали детонацию 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры

Фото: AP / Hussein Malla

В зоне поражения находились три городские больницы. Они полностью выведены из строя

В зоне поражения находились три городские больницы. Они полностью выведены из строя

Фото: AP / Hassan Ammar

МЧС России в рамках гуманитарной акции развернет в Бейруте мобильный госпиталь для пострадавших от взрыва

МЧС России в рамках гуманитарной акции развернет в Бейруте мобильный госпиталь для пострадавших от взрыва

Фото: AP / Bilal Hussein

Посольство США в Ливане заявило о выбросе опасных веществ в атмосферу в результате взрыва в Бейруте

Посольство США в Ливане заявило о выбросе опасных веществ в атмосферу в результате взрыва в Бейруте

Фото: AP / Bilal Hussein

По словам губернатора Бейрута, более 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома после взрыва

По словам губернатора Бейрута, более 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома после взрыва

Фото: AP / Hussein Malla

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Взрыв прогремел в портовом районе. Взрывная волна разрушила десятки ближайших домов, в 10 км от эпицентра были выбиты стекла в домах

Фото: IBRAHIM AMRO / AFP

Губернатор ливанской столицы сравнил сегодняшний взрыв с ядерной бомбой, упавшей на Хиросиму

Фото: Reuters

Звук взрыва услышали в столице Кипра Никосии, находящейся в 250 км от Бейрута

Фото: Anwar AMRO / AFP

По предварительным данным, в результате взрыва погибли более 100 человек. Спасатели разбирают завалы на месте разрушенных домов, там могут оставаться люди

Фото: Anwar AMRO / AFP

Более 4 тысяч человек получили ранения

Фото: Hussein Malla / AP

Одной из версией произошедшего стала ракетная атака на Бейрут со стороны Израиля. Израильская сторона официально отрицает любую причастность к взрыву

Фото: Layal ABOU RAHAL / AFP

Первоначальная версия о взрыве склада пиротехники также была опровергнута. По словам главы службы общей безопасности Ливана, генерала Аббаса Ибрагима, инцидент связан с другими взрывчатыми веществами

Фото: Anwar AMRO / AFP

В результате взрыва были повреждены здания торгового представительства России в Бейруте и российского посольства в Ливане. Одна из сотрудниц получила травмы

Фото: Reuters / Mohamed Azakir

По словам губернатора Бейрута, перед взрывом в порту был пожар. Тушить огонь выехала пожарная команда из 10 человек. Связь с ней потеряна

Фото: Anwar AMRO / AFP

Премьер-министр Ливана объявил 5 августа днем общенационального траура после взрыва в Бейруте

Фото: Hassan Ammar / AP

По некоторым оценкам, мощность взрыва составила 50-100 тонн в тротиловом эквиваленте

Фото: Reuters / Mohamed Azakir

Почти все районы города завалены осколками и пеплом

Фото: STR / AFP

Эвакуация раненных после взрыва

Фото: Hassan Ammar / AP

Бейрут объявлен городом бедствия, правительство ввело в стране двухнедельный режим чрезвычайного положения

Фото: STR / AFP

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в $3-5 млрд

Фото: Reuters / Issam Abdallah

Министр здравоохранения Ливана назвал ситуацию в Бейруте «катастрофической в полном смысле этого слова»

Фото: Reuters / Issam Abdallah

Причиной взрыва власти назвали детонацию 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры

Фото: AP / Hussein Malla

В зоне поражения находились три городские больницы. Они полностью выведены из строя

Фото: AP / Hassan Ammar

МЧС России в рамках гуманитарной акции развернет в Бейруте мобильный госпиталь для пострадавших от взрыва

Фото: AP / Bilal Hussein

Посольство США в Ливане заявило о выбросе опасных веществ в атмосферу в результате взрыва в Бейруте

Фото: AP / Bilal Hussein

По словам губернатора Бейрута, более 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома после взрыва

Фото: AP / Hussein Malla

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