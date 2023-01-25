Законопроект о рекреации в прибрежных зонах Госдума рассмотрит 15 февраля

Минприроды разработало законопроект о правилах согласования деятельности в прибрежных рекреационных зонах. Первое чтение документа в Госдуме запланировано на 15 февраля, об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Законопроект позволит решить давнюю проблему, когда отдых людей на пляже не стыковался с деятельностью, которая ведется на воде. Например, на берегу расположен детский лагерь, а на воде разрешена стоянка катеров. Сейчас в пользование выдано свыше 300 км акваторий, и почти нигде разрешенная деятельность не учитывает, что разрешено на побережье. Особенно это актуально для Краснодарского края», — отметил министр.

В тексте будут прописаны виды объектов строительства (капитального и некапитального), которые необходимы для развития туризма. Перечень объектов утвердит правительство, индивидуальное жилищное строительство запретят.

Кроме того, будут установлены правила организации и осуществления туризма. Земельный участок смогут предоставлять потенциальному инвестору исключительно на условиях выполнения природоохранных обязательств, на основе торгов сроком до 49 лет. Также законопроект позволит провести ревизию всех ранее заключенных договоров аренды и расторгнуть их с недобросовестными арендаторами.

По словам Александра Козлова, такая ситуация сложилась, потому что за договоры водопользования отвечает Росводресурсы и региональное Минприроды, а рекреационные зоны на суше определяет муниципалитет. Теперь муниципалитет, прописывая зоны для отдыха, будет утверждать и правила использования водных объектов. Например, если на берегу планируется обустроить городской пляж, то это должно учитываться и на воде.

Особо охраняемые природные территории в прошлом году, по словам министра, посетили 14 млн человек, это на 32% больше по сравнению с 2021 годом. Самые популярные территории: Кисловодский национальный парк (5 млн человек), Сочинский национальный парк (2 млн человек) и «Красноярские Столбы» (1 млн человек).

Тат Гаспарян

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