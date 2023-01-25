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Коммерсантъ FM
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Chery Tiggo 4 Pro получил версию Ultimate

Компания Chery представила флагманский вариант обновленного кроссовера Tiggo 4 Pro для российского рынка — комплектацию Ultimate.

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Chery Tiggo 4 Pro Ultimate

Chery Tiggo 4 Pro Ultimate

Фото: Chery

Chery Tiggo 4 Pro Ultimate

Chery Tiggo 4 Pro Ultimate

Фото: Chery

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Chery Tiggo 4 Pro Ultimate

Фото: Chery

Chery Tiggo 4 Pro Ultimate

Фото: Chery

Новинка визуально отличается 18-дюймовыми колесными дисками и желтыми акцентами в оформлении экстерьера. Интерьер не поменялся, но в оснащение включены надувные боковые шторки безопасности, система автоматического переключения дальнего света и ряд ассистентов водителя.

Версия Ultimate доступна только со 147-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, вариатором и передним приводом. Стоимость топ-версии составляет 2,5 млн руб. — на 100 тыс. дороже, чем у варианта Style.

Напомним, премьера обновленного Chery Tiggo 4 Pro для России состоялась в сентябре 2022 года.

Максим Вершинин

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