В Новороссийске 3 февраля перекроют движение на нескольких улицах из-за проведения «Бескозырки»

Участки нескольких центральных улиц в Новороссийске будут закрыты для движения транспорта 3 февраля из-за проведения Всероссийской патриотической акции «Бескозырка». Соответствующее постановление главы города опубликовано на сайте администрации.

«Перекрыть движение всех видов транспорта, за исключением общественного, не допускать отстой и парковку транспортных средств», – сказано в документе.

С 6 до 12 часов движение автомобилей ограничат на участке проспекта Ленина от улицы Героев Десантников до улицы Молодежной.

С 12 до 21 часа проспект Ленина будет перекрыт на отрезке от улицы Куникова до улицы Молодежной, с 14 до 21 часа - на участке от улицы Исаева до улицы Куникова.

Также с 14 до 21 часа будет закрыта для автодвижения улица Черняховского (от улицы Дзержинского до проспекта Ленина).

С 12 до 21 часа нельзя будет проехать по улице Героев Десантников (от СОШ №10 до проспекта Ленина).

С 6 до 21 часа перекроют улицу Пионерскую (от проезда к СОШ №10 до проспекта Ленина).

Парковки автотранспорта организуют 3 февраля на участке проспекта Ленина от КП№1 Морского университета до улицы Молодежной, а также на улице Героев Десантников.

3 февраля в Новороссийске пройдет юбилейная акция «Бескозырка-2023». Город отметит 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю.

На Площади Героев от Огня Вечной Славы зажгут два факела. Один из них отправят в село Южная Озереевка, где держал оборону основной десант. Второй – к памятнику «Передний край обороны», откуда начнется масштабное шествие жителей и гостей города-героя со свечами до мемориала «Малая земля». Там проведут реконструкцию боя, который состоялся в 1943 году. Завершится мероприятие погружением бескозырки на воду.

Наталья Решетняк

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