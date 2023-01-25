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The Village прекратил работу в Нижнем Новгороде

Издание The Village, сайт которого заблокирован в России, прекратило работу в Нижнем Новгороде. Решение принято из-за сокращения доходов от рекламы «почти до нуля», сообщили представители СМИ в соцсетях.

«Многие не хотят с нами работать, потому что считают нас иноагентами, хотя мы не они. Многие бренды, с которыми мы работали, ушли из России. Да что говорить, вы и так все прекрасно знаете»,– говорится в заявлении редакции.

Издание работало в Нижнем Новгороде по франшизе с 2018 года. Бывшие сотрудники редакции занимаются другими проектами, но продолжат вести Telegram-канал «как личный дневник наблюдений за городом», он переименован в «Вилладж пипл».

Роскомнадзор заблокировал сайт The Village в России 2 марта за «публикацию ложной информации» о военной операции на Украине.

Анастасия Еремина

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