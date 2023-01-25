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Коммерсантъ FM
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Москва надеется на соблюдение морского права Таллином

МИД РФ надеется, что Эстония будет строго следовать положениям Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве в ответ на просьбу «Ъ» прокомментировать планы Таллина установить прилежащую зону в Финском заливе.

«Установление прилежащей зоны является обычной практикой прибрежных государств, но в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года не дает возможности контролировать судоходство и тем более препятствовать ему. Разумеется, если эстонская сторона будет действовать в рамках правового поля»,— заявили в МИД РФ.

В середине января правительство Эстонии поручило профильным министерствам выработать свою позицию по вопросу о введении прилежащей зоны в течение месяца. Введение такой зоны дает возможность проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря. По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, это оказало бы положительное влияние на безопасность Эстонии, защиту окружающей среды, а также археологических и исторических объектов, найденных в море.

«Введение прилежащей зоны позволило бы Эстонии осуществлять контроль за соблюдением своих правовых норм, касающихся таможенных и налоговых вопросов, иммиграционных вопросов, санитарной сферы, а также защиты археологических предметов»,— пояснила, в свою очередь, глава бюро международного права МИД Эстонии Кристи Ланд.

В то же время у ряда экспертов возникли опасения, что действия Таллина могут создать проблемы для российских судов, так как морские границы Эстонии и находящейся на северном берегу залива Финляндии установлены так, что в некоторых районах между ними остается всего лишь трехмильный коридор международных вод. Финляндия, в отличие от Швеции, Дании и Германии, пока не ввела прилежащую зону, за исключением небольшого расширения таможенной зоны на две морские мили.

Планы Эстонии также прокомментировали в Кремле. «Здесь все-таки есть международное морское право. Нужно исходить из этого. Поэтому свобода судоходства именно обеспечивается этим правом. И мы исходим из того, что так и будет дальше»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Руководитель юридической фирмы Navicus.Law Константин Краснокутский пояснил «Ъ», что вопрос о создании прилежащей зоны решается на уровне национального права государства, устанавливающего такую зону в соответствии со ст. 42 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Компетенция государства в прилежащей зоне значительно ограничена. Фактически в такой зоне возможен только дополнительный контроль за соблюдением таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил. Об ограничении судоходства или контроле за осуществлением санкций речи идти не может. Однако расширительное толкование таких правил (например, создание санкционных таможенных или фискальных правил) может привести к тому, что за нарушение санкций в прибрежной зоне суда будут так же привлекаться к ответственности»,— отметил господин Краснокутский.

Он добавил, что для осуществления указанного выше контроля суда в прилежащей зоне могут останавливаться, проверяться или привлекаться к ответственности органами государства, установившего такую прилежащую зону. Кроме того, в случае установления нарушения в прилежащей зоне судно может преследоваться органами соответствующего государства, в том числе и в открытом море «по горячим следам» (ст. 111 Конвенции ООН по морскому праву).

Юрист подчеркнул, что установление прилежащей зоны не может закрыть воды для какого-либо государства и не должно стать препятствием для осуществления торгового мореплавания из российских портов в Финском заливе. В то же время он отметил некоторые риски для россиян. «Основные последствия для российских судовладельцев, конечно, сводятся к повышению риска привлечения к ответственности в Эстонии. А санкции за допущенные нарушения, в том числе санкционного законодательства, могут быть достаточно серьезными»,— сказал он. Насколько велика такая угроза, будет понятно только на практике, добавил эксперт.

Анастасия Домбицкая, Анна Занина

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