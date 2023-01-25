В честь юбилея Владимира Высоцкого в екатеринбургском музее поэта открыли новый зал

25 января, в 85-летие со дня рождения Владимира Высоцкого, в музее имени музыканта в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге открыли новый зал, посвященный жизни поэта в период семидесятых годов. Об этом рассказала пресс-служба культурной площадки.

В новом зале музея можно увидеть редкие экспонаты, в том числе личную коллекцию зажигалок Владимира Высоцкого, голубой автомобиль «Мерседес», оригинальную рукопись последнего стихотворения Высоцкого и личную гитару музыканта с надписью, сделанной рукой его мамы. Также гости музея могут оценить интерактивный проект «Звуки советской эпохи», послушав музыку и голоса тех времен.

Сотрудники музея предлагают гражданам приносить в Екатеринбургский музей Владимира Высоцкого музыкальную аппаратуру и инструменты советского времени, чтобы точнее воссоздать эпоху, когда жил музыкант.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Его раннее детство прошло в коммунальной квартире на 1—й Мещанской улиц. В 1955 году по настоянию родственников поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института, который оставил после первого семестра. Вскоре Высоцкий поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ. Будучи студентом последних курсов Высоцкий впервые вышел на сцену в роли Порфирия Петровича в учебном спектакле «Преступление и наказание». Тогда же он смог попробовать свои силы в кино (фильм «Сверстницы», эпизодическая роль студента Пети). Первым театром, в котором по окончании обучения стал работать Высоцкий, был театр имени Пушкина. К 1968 году Высоцкого благодаря роли в фильме «Вертикаль», для которого актер также писал песни, знала вся страна.

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