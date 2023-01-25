SuperJob: идею запрета коллекторской деятельности одобряют 8 из 10 жителей Краснодара

Идею о полном законодательном запрете коллекторской деятельности одобряют 8 из 10 жителей Краснодара. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Чаще всего, по данным сервиса, по отношению к коллекторам краснодарцы испытывают неприязнь (42%), раздражение (35%), недоверие (16%). Безразличие к тем, кто по долгу службы требует возврата долгов, свойственно каждому пятому (21%). Отмечается, что за 10 лет, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, жители кубанской столицы стали чаще испытывать негативные эмоции по отношению к специалистам по взысканию задолженности.

В начале января «Парламентская газета» со ссылкой на главу думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщила, что весной в Госдуму планируется внести законопроект о запрете коллекторских агентств, которые он назвал «раковой опухолью на теле общества».

Михаил Волкодав

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