Неопределенность притормозила цены

Темп годовой инфляции в Сибири к декабрю 2022 года замедлился до минимального с начала специальной военной операции уровня — 12,2%. По сравнению с мартом этот показатель уменьшился на 6,06 п.п., с ноябрем — на 0,13 п.п. В последний месяц года рост цен, по мнению аналитиков, помимо успехов в импортозамещении, ограничивала «высокая склонность жителей региона к сбережению в условиях неопределенности». Эксперты полагают, что на фоне высокой базы прошлого года и отладки параллельного импорта с марта инфляция в СФО будет замедляться.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне высокой базы прошлого года и отладки параллельного импорта с марта инфляция в Сибири будет замедляться, считают эксперты

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На фоне высокой базы прошлого года и отладки параллельного импорта с марта инфляция в Сибири будет замедляться, считают эксперты

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе (СФО), по данным Росстата, в декабре 2022 года составила 12,2% (в среднем по России — 11,94%). Она замедлилась с ноября на 0,13 п.п, с марта — первого месяца после начала СВО — на 6,06 п.п. По сравнению с январем 2022 года годовой рост цен ускорился на 2,28 п.п.

Самый высокий в Сибири уровень годовой инфляции в декабре отмечался в Иркутской области (14,65%, –0,11 п.п. к ноябрю) и Республике Алтай (13,91%, –0,83 п.п.), самый низкий — в Туве (10,25%, +0,29 п.п.) и Новосибирской области (10,4%, –0,39 п.п.).

Из десяти регионов СФО рост цен за месяц замедлился в шести. Аналитики Банка России связали это в том числе с увеличением отечественного предложения на отдельных рынках. Так, рекордный в стране урожай зерновых в результате привел к замедлению годового роста цен на макаронные и крупяные изделия, а также (из-за снижения расходов животноводов на корма) — на свинину. «В 2022 году за счет большего по сравнению с предыдущим годом сбора сахарной свеклы увеличилось производство сахара в целом по России, что повлияло на замедление годового роста цен на этот продукт. Это, в свою очередь, способствовало уменьшению годовых темпов прироста цен на шоколад и кондитерские сахаристые изделия»,— добавляют аналитики ЦБ. Отдельным фактором, сдерживающим спрос, стала, по их мнению, «высокая склонность жителей округа к сбережению в условиях неопределенности»: «Как следствие, продолжил замедляться годовой рост цен на легковые автомобили и мебель, одежду и обувь, бытовую технику и компьютеры, ускорилось снижение цен на телевизоры и смартфоны. На динамику цен этих товаров в том числе влияло увеличение предложения за счет налаживания каналов параллельного импорта».

В четырех регионах СФО, где годовая инфляция за месяц ускорилась, влияние, по данным аналитиков ЦБ, оказал рост цен на услуги ЖКХ, индексацию которых перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. К примеру, в Красноярском крае годовой темп прироста цен на коммунальные услуги в декабре ускорился до 14,2% после 12,39% в ноябре. В Туве, помимо тарифов, инфляцию разогнал рост издержек производителей овощей закрытого грунта — из-за нетипично холодной погоды им пришлось дополнительно потратиться на обогрев теплиц.

«Относительно прогнозов ЦБ на 2022 год в 4,5–6,5%, который он давал в начале прошлого года, показатель в 12,2% оказался очень высоким и его нельзя считать „хорошим результатом“,— отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.— Но уже в марте 2022 года в ЦБ прогнозировали инфляцию по итогу года в 18–23%, а в июне ЦБ снизил свой прогноз до 14–17%, поэтому на фоне этих прогнозов по итогу года инфляцию удалось замед­лить, то есть относительно прогнозов ЦБ в первом полугодии (после февраля) итоговый результат можно считать „хорошим“».

Аналитик напомнил, что на 2023 год ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 5–7% годовых. «Темпы увеличения потребительских цен всегда оценивают в годовом выражении, то есть сравнивают с прошлогодними показателями за аналогичный период времени. Поэтому на фоне высокой базы 2022 года в 2023 году мы прогнозируем замедление темпов инфляции относительно прошлого года начиная с марта и на протяжении всех последующих месяцев до конца года»,— рассказал господин Чернов.

Старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова также ожидает, что в текущем году инфляция будет существенно более низкой, чем в прошлом: «Постепенно налаживаются цепочки поставок товаров по параллельному импорту, происходит частичное замещение товаров (например, азиатские замещают европейские), в некоторых секторах развивается импортозамещение, не предвидится всплеска спроса на некоторые группы товаров, как это было весной прошлого года».

Дарья Решетникова