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ДЭГ в помощь

Большинство опрошенных избиркомом жителей Хакасии доверяют онлайн-голосованию

Избирательная комиссия Республики Хакасия подвела итоги опроса, призванного выяснить отношение жителей региона к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). По ее данным, онлайн-голосованию доверяет более половины респондентов, а готовы его использовать — более двух третей. Итоги опроса избирком будет учитывать при вынесении решения о том, применять ли ДЭГ на выборах главы и парламента Хакасии в сентябре 2023 года. Против использования онлайн-голосования выступает КПРФ, представитель которой Валентин Коновалов возглавляет республику с 2018 года. Коммунисты считают процедуру непрозрачной, делающей возможными манипуляции при подсчете голосов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В избиркоме Хакасии подсчитали голоса жителей республики, поданные в ходе опроса об их отношении к ДЭГ. Опрос был организован самой комиссией и проводился с 16 декабря 2022 года по 23 января 2023-го также в электронной форме — на портале «Госуслуги». Жители региона в возрасте старше 18 лет могли принять в нем участие, ответив на шесть вопросов. В их числе: «Доверяете ли вы ДЭГ?» и «Воспользуетесь ли вы ДЭГ, если оно будет применяться на выборах в органы государственной власти Республики Хакасия в 2023 году?».

По данным избиркома, на вопросы ответили 1343 человека. «Склонны доверять дистанционному голосованию 52,1% опрошенных. Определенные сомнения высказали только 28%. Затруднились оценить свое отношение к ДЭГ 19,9% избирателей»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе избиркома. Кроме того, по его данным, 95,1% участников знают о ДЭГ, а 68,2% респондентов намерены использовать онлайн-голосование в том случае, если оно будет организовано на выборах в республике в 2023 году.

Географический охват опроса в избиркоме не уточнили. Но отметили, что возраст 48% респондентов составляет от 36 до 50 лет. В Республике Хакасия насчитывается около 400 тыс. избирателей. Примерно треть из них проживает в Абакане.

«Итоги опроса избирком будет учитывать наряду с другими факторами, когда будем принимать решение о том, использовать ли ДЭГ на выборах»,— пояснили в избирательной комиссии. Соответствующее решение избирком, проводящий выборы, согласует с Центризбиркомом.

В сентябре 2023 года в Хакасии пройдет несколько избирательных кампаний, главные из которых — выборы главы республики и верховного совета. Регион с 2018 года возглавляет представитель КПРФ Валентин Коновалов. В конце 2022 года он говорил, что не исключает выдвижения на второй срок.

В Республике Хакасия КПРФ выступает против использования ДЭГ, считая процедуру непрозрачной и делающей возможными манипуляции при подсчете голосов. Секретарь регионального отделения в Рес­публике Хакасия по организационно-партийной работе, депутат регионального парламента Людмила Кауфман в беседе с „Ъ-Сибирь“ подтвердила эту позицию. По ее словам, итоги опроса и его возможные последствия бюро республиканского комитета КПРФ может рассмотреть на заседании 29 января.

В Алтайском крае КПРФ также пытается не допустить внедрения ДЭГ на губернаторских выборах осенью 2023 года. Региональное отделение партии попыталось инициировать проведение краевого опроса о целесообразности онлайн-голосования. Но вопрос об этом не был внесен в повестку дня сессии регионального заксобрания, которая пройдет 26 января. Как пояснил „Ъ-Сибирь“ глава фракции КПРФ Андрей Кривов, против этого проголосовало большинство членов профильного комитета по правовой политике и местному самоуправлению.

«В основе протестов КПРФ против ДЭГа лежит утверждение коммунистов, что ДЭГ является самым сомнительным с точки зрения контроля инструментом и дает кандидатам от „Единой России“ преимущество. Чего в заявлении коммунистов больше, иррационального страха перед прогрессом, который уводит нас все дальше от СССР, или рационального желания разогреть тему о фальсификациях задолго до выборов, пока неизвестно»,— прокомментировал 20 января позицию партии в своем Telegram-канале политолог Сергей Старовойтов.

Валерий Лавский

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