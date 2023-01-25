«Главным героем среди россиян стал Карен Хачанов»

Единственным претендентом на победу среди российских теннисистов на Australian Open остался Карен Хачанов. Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале Новаку Джоковичу в трех сетах. Теперь в полуфинале серб сыграет с американцем Томми Полом, а Хачанову предстоит встретиться с греком Стефаносом Циципасом. Шансы россиянина на победу в турнире Большого шлема оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah Mckay, Reuters Фото: Hannah Mckay, Reuters

К сожалению, дать бой Новаку Джоковичу у Андрея Рублева не получилось. Серб вновь показывал невероятный теннис, и россиянин смог выиграть у легенды всего семь геймов. Как итог — 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Новака. Похоже, слишком много Рублев отдал в матче четвертого круга, где совершал сумасшедшие камбэки. Так что главным героем среди россиян теперь стал Карен Хачанов. В полуфинале ему предстоит сыграть с греком российского происхождения Стефаносом Циципасом, которого пресса даже называла правнуком Старостина.

Но главное, что Циципас — классный теннисист, на данный момент четвертая ракетка мира, а Хачанов не входит даже в топ-10. И все же шансы на выход в финал у россиянина есть, уверен один из самых известных теннисистов Евгений Кафельников: «Циципас — безусловный фаворит в этом матче. Если Хачанов будет играть так же, как и последние несколько матчей, то как минимум может навязать борьбу, а как максимум — выйти в финал. В такое развитие событий я верю».

А вот что касается победы на Australian Open, то российского триумфа, по мнению Евгения Кафельникова, можно не ждать, даже если вдруг Хачанов одолеет Циципаса: «Если кто и может обойти Джоковича, то только Циципас, потому что он его уже обыгрывал, у него есть игра, в отличие от Карена. Таковы реалии».

Но как бы ни был хорош на этом турнире Новак Джокович, каким бы явным фаворитом он ни являлся, даже у такой звезды бывают осечки, отметил теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «Финал есть финал, и Джокович их проигрывал. Кстати, недавно в Берси он проиграл важный финал, в котором в принципе имел преимущество над Хольгером Руне. Все-таки бывает, что в решающий момент его заклинивает.

Если говорить объективно, отбросив все эти элементы, Джокович — безусловный фаворит и полуфинала, и даже финала».

Стоит сказать, что вне теннисных кортов в Австралии сейчас также происходит немало интересного. Например, 25 января на пресс-конференции неожиданное заявление сделала основательница Женской теннисной ассоциации американка Билли Джин Кинг. Она ни много ни мало призвала Англию вернуть российских и белорусских спортсменов на Wimbledon:

«Wimbledon должен разрешить им играть и зарабатывать. Я надеюсь, что он снимет бан. Жизнь слишком коротка, поэтому мы являемся платформой для обсуждения, и мы открыты к общению, вот что важно».

Спорить с уважаемой теннисисткой сложно, но пока реакции из Лондона на заявление Билли Джин Кинг нет. Впрочем, время для принятия решения у организаторов Wimbledon предостаточно. До начала матчей в Лондоне еще будет Roland Garros. Ну а пока ждем 27 января. Именно в этот день в Австралии должны пройти полуфинальные встречи в мужском одиночном разряде.