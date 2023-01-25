По факту наезда погрузчика на сотрудницу склада в Городищенском районе возбудили уголовное дело

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 3 ноября 2022 года 70-летняя женщина находилась на своем рабочем месте на складе распределительного центра одного из магазинов на улице Промышленной рабочего поселка Ерзовка Городищенского района. Она занималась уборкой помещений.

Погрузчик под управлением 44-летнего водителя наехал на потерпевшего, в результате женщина получила множественные переломы ног. Они квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Следствие намерено установить лиц, отвечающих за соблюдение техники безопасности на производстве.

Марина Ковалева