В Ростове-на-Дону открылся Центр наукоемкого приборостроения ЮФУ

На базе Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ в Ростове открылся Центр наукоемкого приборостроения, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В новом подразделении планируется разрабатывать роботизированные системы для промышленности и медицины. Центр создан в рамках стратегического проекта «Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов под управлением искусственного интеллекта» программы «Приоритет 2030». Одна из основных задач центра — развитие технологий для импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, руководитель Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Александр Солдатов.

«В нашем Центре созданы технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных наноматериалов под управлением искусственного интеллекта. Это новый этап нашего развития, поскольку раньше мы занимались в основном только фундаментальными исследованиями, а сейчас мы переходим не просто к разработкам, направленным на импортозамещение, а идем курсом на импортоопережение», – цитирует пресс-служба научного руководителя центра Александра Солдатова.

Анастасия Назарова