На военно-спортивные сборы в Чувашии направят 2 тысячи человек

Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минспорту республики совместно с Минобразования «разработать "дорожную карту" по созданию центра военно-спортивной и патриотической подготовки молодежи». «И уже в этом году центру следует охватить учебными сборами и профильными сменами не менее 1,9 тыс. человек»,— сказал он, выступая с посланием к Госсовету республики.

«Сейчас, когда Россия сражается за право оставаться свободной и независимой, как никогда важна роль спортивной отрасли в воспитании патриотизма и гражданственности, создании здоровой, способной защитить себя нации»,— добавил господин Николаев.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"