На Кубани в реконструкцию санатория «Белые ночи» инвестируют 10 млрд рублей

К 2026 году девелоперская компания «FIVE» планирует завершить модернизацию санатория «Белые ночи», расположенного в Сочи. Инвестор вложит в проект 10 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно информации властей региона, будет обновлено 17-этажное здание и построено еще три новых корпуса. Также планируется благоустройство пляжа и парка площадью 7 га на территории комплекса.

«На месте устаревшего санатория в крае вновь заработает современный санаторно-гостиничный комплекс с комфортными спальными корпусами, улучшенной медицинской базой, СПА и зонами отдыха», – цитирует пресс-служба администрации Кубани врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого.

Анастасия Назарова