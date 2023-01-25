Житель Воткинска предстанет перед судом за убийство старшего брата

В Удмуртии перед судом предстанет 43-летний житель Воткинска, которого обвиняют в убийстве старшего брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в день трагедии мужчины вместе употребляли алкоголь, когда между ними на бытовой почве возник конфликт. В ходе ссоры младший брат взял нож и ударил родственника в грудь, в результате чего тот скончался на месте.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, выполнены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы, а также допрошены свидетели. Уголовное дело с направлено в суд.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.