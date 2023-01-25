Ural Music Night-2023 в Екатеринбурге может пройти 23 июня

Девятый по счету фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге может состояться 23 июня. Информация об этом появилась на сайте 300-летия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ural Music Night-2021

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ural Music Night-2021

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Teleram-канал написал, что Ростуризм выделит на проведение Уральской ночи музыки в 2023 году 38 млн руб.

Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, придуманный Евгением Горенбургом. Он с 2015 года традиционно проходит в Екатеринбурге в конце июня. В нем задействованы десятки концертных площадок, на которых выступают сотни музыкантов разных стилей и направлений. В 2022 году на 100 сценах в Екатеринбурге выступили почти 3 тыс. музыкантов, мероприятие впервые посетили больше 300 тыс. гостей.

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