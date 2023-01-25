После ухода большинства зарубежных брендов одежды весной прошлого года рынок опустел. Для отечественных дизайнеров появилась пустующая ниша, которую они постепенно начали заполнять. Внешнеполитические события открыли им новые возможности для развития. Поэтому происходящее сегодня — точка роста для местных производителей-дизайнеров. Можно сказать, что спецоперация сформировала для них благоприятную обстановку.



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Однако не все так однозначно. Проблем в отрасли достаточно. Как руководитель производства одежды я столкнулась с тем, что мне нужно обучать своих подчиненных азам бизнес-процессов. Нашим челябинским дизайнерам, несмотря на их талант, не хватает знания принципов ведения бизнеса и предпринимательских стратегий. Они недостаточно разбираются в бухгалтерии, не владеют тонкостями организации логистических процессов. Кроме того, дизайнерам не хватает приземленности. В процессе деятельности они зачастую ориентируются не на спрос и другие показатели, а на собственные представления. А в бизнесе это не работает.

На такие рассуждения можно ответить: если работники не устраивают, стоит найти более подходящих? С этим тоже проблема — в отрасли наблюдается дефицит кадров. Прежде всего, трудно найти сильных дизайнеров — выпускников вузов: за последние годы в профессии сильно уменьшилось число молодых специалистов. Трудности возникают и в процессе кройки тканей, который сегодня полностью автоматизирован. Поскольку зарубежный софт у нас перестал работать, его заменили отечественными аналогами. Однако их возможностей недостаточно для полноценной работы.

Есть куда развиваться и отечественным производителям тканей. Ткани в России мы не закупаем из-за ее низкого качества, в Узбекистане и Таджикистане тоже — качественная продукция там стоит дорого. Сегодня основные поставщики для нас — это Турция и Китай.

Сегодня нашим дизайнерам открыты большие границы. При грамотных решениях у них есть возможность существенно увеличить продажи и популярность своей продукции. Потенциал у наших дизайнеров очень большой, но их нужно многому обучать. Они талантливые и могут выпускать одежду не хуже, чем Dolce & Gabbana и Chanel. Конечно, не сразу — глобальных изменений можно ждать только лет через десять.

Мария Чубаева, дизайнер, сооснователь челябинского магазина «Дом дизайнеров»