Путин поручил противодействовать «излишнему использованию иностранной лексики»

Президент Владимир Путин внес изменения в основы государственной культурной политики от 2014 года. Указ президента с изменениями опубликован сегодня, 25 января. Одной из задач культурной политики страны стало противодействие «излишнему использованию иностранной лексики».

Защищать и поддерживать русский язык как государственный, обеспечивать соблюдение норм современного русского языка, в том числе через недопущение нецензурной лексики, а также противодействовать излишнему использованию иностранной лексики, говорится в сегодняшнем указе.

Основы государственной культурной политики были утверждены в 2014 году. «В основу государственной культурной политики положены зафиксированные в Конституции РФ гражданские свободы и права, обязанности и ответственность граждан и государства»,— говорилось в документе. В нем подчеркивалось, что культурная политика страны постоянно меняется, реагируя на новы вызовы, а также в зависимости от корректировки внешней и внутренней ситуации в России.

В конце 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на сокращение присутствия в русском языке иностранных слов, которым есть аналоги. Документ также предлагает запретить писать английские слова кириллицей.

Мария Федотова